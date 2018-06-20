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В сети появился трейлер второго сезона сериала "Йеллоустоун"

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Премьера нового сезона намечена на 19 июня.

Телеканал Paramount Network выпустил первый трейлер второго сезона вестерн-сериала "Йеллоустоун" с Кевином Костнером. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

Сюжет сериала повествует историю семьи Даттон, глава которой владеет ранчо, находящемся на территории самого популярного в мире парка "Йеллоустон". Мужчине приходится защищать свою собственность от представителей парка, индейской резервации и  застройщиков.

Главные роли в сериале Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбиль и другие. Премьера нового сезона намечена на 19 июня.
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Видео: Paramount Network

Теги: paramount network, йеллоустоун, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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