Паралимпиец Алексей Тумаков празднует юбилей

Алексей – почетный гражданин МО "Выборгский район". Piter.TV присоединяется к поздравлениям.

Российский парафутболист, полузащитник паралимпийской сборной России Алексей Тумаков отмечает во вторник, 28 августа свое 35-летие.

В этот день спортсмена поздравляют не только родные и близкие, но и вся спортивная общественность Ленинградской области.

Своим ответственным отношением к спорту, волей к победе и искренним вовлечением в любимое дело Алексей Александрович доказывает, что никакие препятствия не могут помешать исполнить задуманное. Поздравление от "Фаворит Выборг", "Фаворит Плюс" и федерации футбола Выборгского района

Алексей в свои 35 лет имеет множество достижений и наград, которыми, действительно, можно гордиться. Он трижды становился чемпионом Мира (2007, 2011, 2015), дважды чемпионом Паралимпийских Игр (2000 и 2012), в 2008 году с Паралимпийских игр он привез серебро, в 2013 и в 2014 он привез бронзовые награды с Чемпионата Мира и Чемпионата Европы, также у спортсмена есть медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2002 г.), медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2009 г.) и Орден Дружбы (2012 г.).

В 2016 году ОО "СК "Фаворит" выдвинул Алексея Тумакова в качестве кандидата на "Доску почета" Выборгского района Ленинградской области.

Редакция Piter.TV также присоединяется к поздравлениям и желает дальнейших успехов как в спортивной, так и в личной жизни.

Фото: Интересный Выборг/ ВК