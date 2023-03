Paradox Interactive представила свой ответ The Sims в виде игры Life by You

Игра выйдет в свет с 21 сентября 2023 года.

Компания Paradox Interactive представила свой ответ серии The Sims, анонсировав новый проект в виде симулятора жизни Life by You. На текущий момент в компьютерной игры также появилась страница в стриминговом сервисе Steam. Известно, что разработкой занимались специалисты из Paradox Tectonic. По их словам, речь идет о самом модифицируемом и открытом симуляторе жизни. Life by You предоставит пользователям большое количество опций для персонализации личности, а также дополнительные характеристики для интеракции с миром. Геймер сможет совершать поездки на автомобилях, гулять по городу, создавать семью, строить профессиональную карьеру, строить дом, начинать собственный бизнес и выполнять другие функции. Известно, что официальный релиз игры на онлайн-ресурсе намечен 21 сентября 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Life by You