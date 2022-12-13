Новый трейлер приключения Tchia посвящён особенностям игрового процесса

Релиз игры намечен на 21 марта.

В новом трейлере компьютерной игры Tchia разработчики уделили внимание всем геймплейным особенностям проекта. Сюжет расскажет истории девочки по имени Чия, которая росла вместе со своим отцом на острове. Однако в какой-то момент папу девочки похищает таинственный тиран, правящий тропическим архипелагом. Ребенок отправляется в опасное путешествие по незнакомой для себя территории, чтобы спасти родителя. Создатели отмечают, что Tchia в первую очередь посвящена исследованию, поэтому они поработали над создания боле приятного и интуитивного перемещения. Уточняется, что героиня сможет пересекать водную гладь на самодельном плоту, а также лазать под скалам, даже парить с помощью собственного глайдера. Дополнительными возможностями для перемещения персонажа послужат не только особенности местности, но и некоторые предметы, местные животные. В частности, у девочки будет дар вселяться в то, что она видит перед собой. Она будет пользоваться воссозданной укулеле, выполнять различные испытания и сражаться со злыми духами. Официальный выход проекта в свет намечен на 21 марта. Он будет доступен для персональных компьютеров, консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Фото и видео: YouTube / Epic Games