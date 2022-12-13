Respawn Entertainment представила сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Игра выйдет в свет с 28 апреля.

В социальных сетях появился обещанный ранее создателями компьютерной игры сюжетный трейлер для грядущего экшена Star Wars Jedi: Survivor. В этом ролике будущие пользователи смогли увидеть также катсцены. Отдельно компания-разработчик приняла решение выпустить в публичный доступ серию изображений из данного видео. Преимущественно внимание было уделено спутникам основного персонажа истории - Кэла Кестиса. Герой вместе с командой будут искать безопасное убежище вдали от досягаемости сил Империи. Официальный выход проекта Star Wars Jedi: Survivor запланирован на 28 апреля. Проект будет доступен как на персональных компьютерах, так и консолях PS5 и Xbox Series. Ранее авторы опубликовали уведомление о том, что игра может получить полный перевод на русский язык после своего мирового релиза.

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Фото и видео: YouTube / EA Star Wars