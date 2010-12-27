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Пантелеймоновский мост отреставрируют к концу года
Вчера, 21:22
0
Sheker
93

Пантелеймоновский мост отреставрируют к концу года

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Выполняет работы ГБУ "Мостотрест"

Пантелеймоновский мост через Фонтанку начали реставрировать. Стоимость работ приблизительно составит не менее 33 миллионов рублей. Разрешение от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга получила строительная компания "Мострест". Ремонтные работы уже начались. Завершить реставрацию планируется до 31 декабря 2017 года.

Напомним, Пантелеймоновский мост расположен возле Михайловского замка. Современный мост был переброшен здесь в 1908 году, оформление было завершено в 1914 году. 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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