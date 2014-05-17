Памятник основателю ТЮЗа Александру Брянцеву открыли на Пионерской площади

Народный артист СССР основал этот театр в 1922 году.

В пятницу, 16 сентября, прошла церемония открытия памятника режиссёру Александру Брянцеву перед ТЮЗом на Пионерской площади.

Народный артист СССР основал этот театр в 1922 году. Брянцев руководил им до самой смерти в 1961-ом году. С 1980 года Театр юного зрителя носит имя режиссёра и педагога.

Памятник сделал скульптор Григорий Потоцкий, ранее на Пионерской площади установили его композиции "Одуванчик" и "Конёк-Горбунок". Театр Юного зрителя 16 сентября открывает сезон спектаклем "Антигона".

Фото: Вконтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга