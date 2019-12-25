Памятник драматургу Володину установят на Большой Пушкарской улице

Эскиз монумента подготовил авторский коллектив под руководством народного художника СССР Григория Ястребенецкого.

В Северной столице определились с местом установки памятника драматургу Александру Володину. Монумент высотой 2,8 м появится в Матвеевском саду на Большой Пушкарской улице. Соответствующее постановление подписал губернатор города, сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, что работы по созданию памятника начались по инициативе администрации Петроградского района. Скульпторам передан эскиз авторского коллектива под руководством народного художника СССР Григория Ястребенецкого.

Володин стал автором множества популярных пьес, в том числе – "Фабричная девчонка", "Пять вечеров", "Моя старшая сестра".

Ранее мы сообщили о том, что в Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву.

Фото: Правительство Петербурга