Памятник Даниилу Гранину в Петербурге установят до конца октября

Монумент появится в Невском районе около библиотеки, названной в честь писателя.

Памятник Даниилу Гранину появится на Дальневосточном проспекте до 30 октября. Бронзовую скульптуру, гранитный фон с бронзовыми буквами позади нее с именем писателя и книгой создает скульптор Евгений Бурков, рассказал "Петербургский дневник".

Бурков признался, что это его первая работа подобного размера. Ранее скульптор работал над памятной доской, посвященной Даниилу Гранину, которая была установлена на Писательском доме на Малой Посадской. Особенное впечатление на автора памятника произвела "Блокадная книга", которую Бурков прочитал во время создания мемориальной доски.

Писателя изобразят в образе мудрого, задумчивого, погруженного в литературу человека. Такой проект одобрила дочь прозаика, Марина.

Есть вероятность, что на открытие памятника приедет Владимир Путин.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что монумент Гранину согласовали со второго раза.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет, ВКонтакте