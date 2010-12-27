В Петербурге появится памятник Даниилу Гранину

Монументом обогатится Невский район.

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект памятника Даниилу Гранину, сообщает пресс-служба ведомства.

Для установки памятника выбрали Дальневосточный проспект. Там символично стоит культурно-просветительский центр при библиотеке, носящей имя писателя.

Еще в июне этого года жюри международного открытого творческого конкурса выбрало эскиз монумента, автором которого стал Евгений Бурков. При отборе особенно учитывалось мнение дочери Гранина Марины Чернышевой.

Ранее говорилось, что эскиз памятника писателю никак не могли согласовать.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет, ВКонтакте