Памфилова показала в Петербурге беспилотный катер для доставки бюллетеней

При этом ЦИК не тратится на производство беспилотников – социально ответственную миссию по их предоставлению берёт на себя бизнес.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова 30 июля в Санкт-Петербурге представила безэкипажный катер, который будет использоваться для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Презентация и демонстрация работы судна прошли в рамках подписания соглашения между ЦИК России и АФК "Система". Подписи в документе поставили глава Центризбиркома и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

По словам Памфиловой, беспилотные аппараты имеют огромный потенциал для мирной жизни, включая их применение в избирательной системе. Глава ЦИК отметила, что в 36 регионах России существуют труднодоступные и удалённые местности, куда сотрудникам комиссий приходится добираться на вертолётах, гужевых повозках и моторных лодках. Новая технология призвана сократить трудозатраты и финансовые ресурсы при проведении голосования в таких районах, а также обеспечить безопасность при доставке документов.

Первыми регионами, где беспилотники начнут применять уже на предстоящих выборах, станут Сахалин, Архангельская и Кемеровская области. Памфилова уточнила, что до выборов количество таких регионов увеличится. В перспективе технологию планируется распространить на все субъекты РФ, где есть отдалённые населённые пункты с плохой транспортной доступностью.

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Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга