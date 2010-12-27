Элла Памфилова намекнула на реорганизацию Горизбиркома в Петербурге

Глава ЦИКа недовольна работой сотрудников Горизбиркома Петербурга.

Глава ЦИК Элла Памфилова намекнула журналистам, что в Петербурге систематически нарушаются правила избирательного процесса. В связи с этим заявлением пресса предположила, что в ближайшее время в Северной столице пройдет реорганизация Горизбиркома. Акцент на данную необходимость несколько раз прозвучал из уст спикера

По мнению руководителя ЦИКа, в городе на Неве сотрудники горизбирком привыкли вязнуть во "внутренних дрязгах", а не решать накопившиеся проблемы. Памфилова предположила, что имеет место быть либо злоупотребление полномочий, либо представители Горизбиркома вовсе не контролируют процесс выборов.

Фото: ЦИК РФ