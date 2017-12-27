Паломница из Саратовской области умерла через пол часа после приезда в Тихвин

У женщины заболело сердце.

5 января в Тихвинском районе Ленинградской области стало плохо женщине, которая приехала из Саратовской области. К приезду врачей путешественница умерла, сообщает 47news.

Известно, что 67-летняя жительница города Балаково приехала в Тихвин вместе со своей 59-летней подругой. Пенсионерки планировали совершить паломничество по святым местам. Однако спустя полчаса после приезда в Ленобласть женщина пожаловалась на сердце. Прибывшим медикам ее спасти не удалось.

Сообщается, что у пенсионерки были проблемы с сердцем. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.