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Пахома из "Зеленого слоника" избили железной палкой
Сегодня, 22:10
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IRINA_CHALKINA
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Пахома из "Зеленого слоника" избили железной палкой

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На лбу у пострадавшего образовался шрам, как у Гарри Поттера.

Актера Сергея Пахомова ударили по голове железным прутом в Курской области. Об этом звезда "Зеленого слоника" сообщил в своем Facebook.

Инцидент произошел в городе Железногорск, пострадавший отметил, что не собирается писать заявлять на обидчика.

 Но я заявы на ****отказные, пусть живет

сообщил Пахом

На снимке, который опубликовал художник, виден порез на лбу. 

Пользователи уже сравнили образовавшуюся рану на лбу пострадавшего со шрамом героя книг о школе чародейства и волшебства- Гарри Поттером. 

Фото: Сергей Пахом Пахомов/ Facebook

Теги: избили сергея пахомова , сергей пахомов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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