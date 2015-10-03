Пахома из "Зеленого слоника" избили железной палкой

Актера Сергея Пахомова ударили по голове железным прутом в Курской области. Об этом звезда "Зеленого слоника" сообщил в своем Facebook.
Инцидент произошел в городе Железногорск, пострадавший отметил, что не собирается писать заявлять на обидчика.
Но я заявы на ****отказные, пусть живет
сообщил Пахом
На снимке, который опубликовал художник, виден порез на лбу.
Пользователи уже сравнили образовавшуюся рану на лбу пострадавшего со шрамом героя книг о школе чародейства и волшебства- Гарри Поттером.
Фото: Сергей Пахом Пахомов/ Facebook