Пахома из "Зеленого слоника" избили железной палкой

На лбу у пострадавшего образовался шрам, как у Гарри Поттера.

Актера Сергея Пахомова ударили по голове железным прутом в Курской области. Об этом звезда "Зеленого слоника" сообщил в своем Facebook.



Инцидент произошел в городе Железногорск, пострадавший отметил, что не собирается писать заявлять на обидчика.

Но я заявы на ****отказные, пусть живет сообщил Пахом

На снимке, который опубликовал художник, виден порез на лбу.

Пользователи уже сравнили образовавшуюся рану на лбу пострадавшего со шрамом героя книг о школе чародейства и волшебства- Гарри Поттером.

Фото: Сергей Пахом Пахомов/ Facebook