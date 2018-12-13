Врачи поликлиники №44 не будут переезжать на время ремонта

Проведенная проверка показала, что угрозы для посетителей и дальнейшей эксплуатации здания нет.

Врачи и пациенты остаются Поликлиники №44 на Мытнинской улице не будут "переезжать" в другое учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Проведенная проверка показала, что угрозы для посетителей и дальнейшей эксплуатации здания нет, однако ему предстоит пройти капитальный ремонт. По словам экспертов, сейчас необходимо оперативно устранить два очага аварийности, после чего начнутся работы по ремонту Поликлиники. Планируется, что работы по проектированию и устранению аварийности будут закончены в августе 2019 года. Сообщается, что это никак не отразится на функционировании учреждения и пациенты смогут приходить на прием к врачам в штатном режиме.

Напомним, что в феврале часть медицинского персонала было переведено в Детскую Поликлинику №8. Сообщалось, что ремонт поликлиники №44 продлится два года.

Фото: Поликлинка №44