Смольный отменил переезд поликлиники №44

Ранее было принято решение на время ремонта перевести врачей 44 поликлиники в поликлинику №8.

Переезд Детской поликлиники №44 на время ремонта с Мытнинской на ул. Чайковского, в здание Детской поликлиники №8, приостановлен. Это произошло из-за недовольства петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

После жалоб петербуржцев администрация города провела совещание и решила приостановить переезд поликлиники. Сам ремонт поликлиники №44 продлится два года. Во время ремонта педиатров и других специалистов хотели перевести в поликлинику, которая находится в двух километрах от 44 медучреждения.

Родители оказались недовольны этим решением, пытались защитить медицинских работников, полагая, что им грозит сокращение.

Ранее на Piter.TV: До конца года все 64 детских поликлиники в Петербурге должны стать "бережливыми".

Фото: поликлиника 44