Пациента с травмой головы из Карелии доставили в Петербург на вертолете

Пострадавший получил травму головы на производстве.

Пациента из Калелии на вертолете доставили в Петербург с травмой головы. Сообщается, что 28-летний мужчина получил травму головы на произодстве.

12 апреля мужчину доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифоровича МЧС России. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы головы.

Помимо этого, 13 апреля, в субботу из города Кингисепп в Ленинградскую область была доставлена для дальнейшего лечения 20-летняя девушка. Она пострадала в ДТП, получив серьезные травмы головы, тела, множество переломов.