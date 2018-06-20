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Пациента с травмой головы из Карелии доставили в Петербург на вертолете
Сегодня, 13:39
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TretyakovaS

Пациента с травмой головы из Карелии доставили в Петербург на вертолете

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Пострадавший получил травму головы на производстве.

Пациента из Калелии на вертолете доставили в Петербург с травмой головы. Сообщается, что 28-летний мужчина получил травму головы на произодстве.

12 апреля мужчину доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифоровича МЧС России. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы головы.

Помимо этого, 13 апреля, в субботу из города Кингисепп в Ленинградскую область была доставлена для дальнейшего лечения 20-летняя девушка. Она пострадала в ДТП, получив серьезные травмы головы, тела, множество переломов.

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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