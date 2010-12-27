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Пьяному водителю автопогрузчика, задавившему человека, дали 2 года условно
Сегодня, 14:12
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nadiputintseva
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Пьяному водителю автопогрузчика, задавившему человека, дали 2 года условно

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Водитель автопогрузчика, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на сотрудника склада, получил два года условно.

18 октября суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Владислава Мамышева. Его признали виновным по ст. 109 УК РФ ч.2 ( причинение смерти по неосторожности).

В результате следствия установлено, что 23 декабря 2016 года обвиненный, на складе расположенном в Московском районе,  в состоянии алкогольного опьянения сел за автопогрузчик. Мужчина нарушил правила безопасности в результате чего, при движении заднем ходом наехал на своего коллегу. Отмечается, что у Мамышего не было удостоверения тракториста-машиниста. Пострадавшему мужчине были нанесены травмы несовместимые с жизнью.

Суд приговорил Владислава Мамышева к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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