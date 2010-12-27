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В Ленобласти мужчина погиб на пассажирском сидении в автобусе
Сегодня, 13:59
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Shdaria
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В Ленобласти мужчина погиб на пассажирском сидении в автобусе

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В Ленобласти мужчина скончался в автобусе.

В Ленинградской области в Гатчине на площади Варшавского вокзала  1 февраля умер мужчина.  Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина в алкогольном опьянении зашел в автобус на остановке. Во время следования транспорта нетрезвый потерял сознание, а через некоторое время скончался. Очевидцы вызвали "скорую помощь" на место случившегося». В настоящее время личность мужчины не установлена. 
 
Сейчас проводится проверка, тело направлено на вскрытие.
 
Теги: новости ленобласти , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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