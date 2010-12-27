В Ленобласти мужчина погиб на пассажирском сидении в автобусе

В Ленобласти мужчина скончался в автобусе.

В Ленинградской области в Гатчине на площади Варшавского вокзала 1 февраля умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина в алкогольном опьянении зашел в автобус на остановке. Во время следования транспорта нетрезвый потерял сознание, а через некоторое время скончался. Очевидцы вызвали "скорую помощь" на место случившегося». В настоящее время личность мужчины не установлена.

Сейчас проводится проверка, тело направлено на вскрытие.