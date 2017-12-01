Пьяный житель Ленобласти до смерти забил собутыльницу

В Ленобласти пьяный мужчина забил до смерти свою подругу-собутыльницу.

В Ленобласти пьяный 47-летний мужчина забил до смерти свою подругу-собутыльницу.



Утром 30 ноября между двумя людьми произошел конфликт, в результате чего мужчина набросился на свою 43-летнюю подругу и яростно избивал ее руками и ногами. Женщина скончалась от полученных травм.



Личность нападавшего удалось установить, с приметами правоохранителям помогли соседи, которым удалось хорошо разглядеть мужчину.