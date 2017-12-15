Пьяный водитель в Репино обвинил "вымышленных" преступников в ограблении

В Репино пьяный мужчина взял машину приятеля и врезался в фонарный столб, но повел правоохранителей по ложному следу.

Изданию "Фонтанка" стало известно, что двое мужчин в поселке Репино ночью столкнулись с проблемой поломки автомобиля. Один из молодых людей решил поехать за маслом для Ford Focus, наткнулся на двух голосовавших мужчин и решил их подвести. Но последнее, что он вспомнил - удар по голове и то, как он оказался на кладбище в Репино. Несколько часов полицейские этого района разыскивали "вымышленных" преступников.

15 декабря выяснилось, что вся эта история - выдумка. Как оказалось, мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль чужого автомобиля и по дороге врезался в фонарный столб.

На мужчину составили административный протокол за ложный вызов полиции. Штраф составит до 1500 рублей