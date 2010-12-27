Водителя, который пнул сотрудника ДПС, приговорили к году колонии

Пьяный мужчина полез в драгу со служащими и получил за это реальный срок.

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Рудакову, которого обвинили в нападении на сотрудника ДПС в 2016 году, сообщили в прокуратуре.

Мужчину обвинили в "применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением их своих должностных обязанностей". Известно, что в ноябре 2016 года сотрудник ДПС остановил водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ведомство рассказало, что обвиненный нанес удары рукой и ногой инспектору ДПС, а также толкнул и ударил ногой сотрудника ППСП ОМВД.

Колпинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к одному году заключения в исправительной колонии общего режима.