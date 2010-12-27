Пьяный петербуржец принял обжигающую ванну

Мужчину доставили в больницу с ожогами ног и алкогольной интоксикацией.

Пьяный житель Петербурга нырнул в ванну с кипятком. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент случился в одной из квартир дома 44 по Лиговскому проспекту вечером 22 февраля. В Военно-медицинскую академию был госпитализирован мужчина с ожогом ног. У пострадавшего было поражено 5 процентов поверхности нижних конечностей.

Врачи диагностировали у пациента алкогольную интоксикацию. По словам пострадавшего, он решил принять ванну, но по пьяни налил одного кипятка, не разбавив холодной воды. Воду после наполнения ванны он не проверил и залез.