Пьяный мужчина отметил праздник стрельбой в кафе

На месте работали сотрудники Росгвардии.

В субботу, 23 февраля в Колпино в кафе на Октябрьской улице задержали пьяного посетителя. Он устроил стрельбу в кафе. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что он открыл стрельбу из звукового пистолета во время конфликта.

Сотрудники кафе нажали нажали кнопку тревожной сигнализации. На месте работала Росгвардия, им удалось обезоружить злоумышленника. Его передали сотрудникам полиции. Пистолет изъяли.