Один мужчина скончался, девочку и второго мужчину удалось спасти.

Пьяные мужчины с ребенком провалились под лед в Колпино. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Трагедия произошла 16 марта около 22 часов на реке Ижора, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Несмотря на действующий запрет выхода на лед, трое решили прогуляться и провалились под ледяную корку. До прибытия спасателей девочку достали из водоема, и в сопровождении очевидцев она отправилась домой. Ее осмотрела бригада "скорой помощи". Госпитализация девочке не потребовалась.

Один мужчина был госпитализирован с переохлаждением, а второго нашли в водоеме только спустя несколько часов.