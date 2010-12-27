На "Чернышевской" сломался поезд

Движение восстановили через 5 минут.

Утром 30 августа на станции красной ветке петербургского метрополитена сломался поезд. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Поломка произошла на станции "Чернышевская" в сторону метро "Девяткино". Очевидцы сообщили, что неполадки возникли с дверьми вагона, что вынудило машиниста попросить пассажиров покинуть состав.

Сломанный состав отправился в депо. Движение было восстановлено через 5 минут.

Ранее не Piter.TV: В Санкт-Петербурге начали работу над кольцевой линией метро‍

Фото: vk.com/spb_today