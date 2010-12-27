На "Чернышевской" сломался поезд

Утром 30 августа на станции красной ветке петербургского метрополитена сломался поезд. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Поломка произошла на станции "Чернышевская" в сторону метро "Девяткино". Очевидцы сообщили, что неполадки возникли с дверьми вагона, что вынудило машиниста попросить пассажиров покинуть состав.
Сломанный состав отправился в депо. Движение было восстановлено через 5 минут.
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Фото: vk.com/spb_today