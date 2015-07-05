В Санкт-Петербурге начали работу над кольцевой линией метро‍

Строительство может быть закончено в течение 10 лет.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил тендер по подготовке документации по планировке строительства Кольцевой линии метро от станции "Лесная-2" до станции "Большой проспект-2". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заявки будут приниматься до сентября. Стоимость контракта составляет 39,9 млн рублей. Выбранный подрядчик к осени 2019 года будет должен составить подробный чертеж участка от станции "Лесная-2" до станции "Большой проспект-2" на территориях Выборгского, Петроградского и Василеостровского районов с учетом культурных памятников и элементов инфраструктуры.

Примерная стоимость Кольцевой линии метро губернатор Петербурга Георгий Полтавченко оценил в 300 млрд рублей. Строительство может быть закончено в течение 10 лет.

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