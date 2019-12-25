Эксперты уверены, что убыточному метро Петербурга не нужна кольцевая линия

Смольный тем временем запустил конкурс на планировку участков Кольцевой линии метро.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что петербургская администрация запустила конкурс на планировку участков Кольцевой линии метро. Об этом сообщили "Невские Новости".

Независимый эксперт по транспортной инфраструктуре Владимир Валдин полагает, что пока не испытывает особой нужды в кольцевой линии метро, потому как метрополитен работает в убыток, "все органические направления пассажиропотоков выбраны, а все остальное это просто получается перераспределение при росте себестоимости".

Ранее мы писали, что станции "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы" временно закрыты.

Фото: Piter.TV