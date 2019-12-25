Планировка кольцевой линии метро в Петербурге обойдется в 45 млн рублей

Тендер выиграл проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология".

В четверг, 8 октября, стало известно, что в Петербурге выбрали подрядчика, который разработает планировку кольцевой линии метро. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что комитет проводил сразу два конкура на разработку планировки участка кольцевой от станции "Площадь Калинина" до "Ладожской-2" и от "Лесной-2" до "Площади Калинина". В итоге весь тендер выиграл проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология". За эти работы компания получит 3,9 млн рублей и 21,63 млн рублей соответственно.

Также за 10,92 млн рублей проектно-изыскательский институт сделает документацию для строительства электродепо "Арсенальное".

Ранее мы сообщали о том, что проект капремонта трех улиц в Шушарах разработают две компании.

Фото:Piter.TV