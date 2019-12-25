Проект капремонта трех улиц в Шушарах разработают две компании

Завершить все работы необходимо до 30 июля 2021 года.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы выбрали подрядчиков для капремонта трех улиц в Шушарах. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Конкурс проводили на разработку проектной документации на капитальный ремонт Первомайской, Окуловской и Вишерской улицы в Шушарах. Так, необхдимую документацию для двух последних улиц займутся специалисты ООО "Инжстрой". А Первомайскую улицу "починят" ООО "Магистральные автомобильные дороги".

Стоимость работ оценивают в 15 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что агротехнический сезон в Петербурге продлят до середины ноября.

Фото:Piter.TV