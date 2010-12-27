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Иномарка въехала в припаркованные автомобили на проспекте Культуры
Сегодня, 9:49
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alexandra08
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Иномарка въехала в припаркованные автомобили на проспекте Культуры

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По словам очевидцев, инцидент произошел в 6 утра, недалеко  от местной пекарни.

В понедельник, 14 мая, ранним утром на проспекте Культуры произошла массовая авария. Об этом рассказали петербуржцы в группе "ДТП и ЧП Петербург".
  
По словам очевидцев, инцидент произошел в 6 утра, недалеко  от местной пекарни. "В кармане" двора столкнулись две иномарки -  Hyundai Solaris и Jaguar. По фото видно, что Jaguar  въехал за бордюр и попал на газон, где был припаркован Hyundai. В результате ДТП также задеты несколько машин, повреждены три автомобиля.

Петербурдцы в соцсетях сообщают, что на данный момент "карман перекрыт для движения". О пострадавших в ДТП не сообщается. Обе машины сильно повреждены. 

Фото: ДТП и ЧП / ВКонтакте.

 

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Категории: Новости СПб

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