PJ Harvey: A Dog Called Money (Beat Film Festival)

Путешествия на край света в компании самой чуткой певицы своего поколения.

В центре повествования Пи Джей Харви — британская музыкантка, автор-исполнитель, писатель, поэт и композитор. Она известна своей работой с Том Йорком, Ником Кейвом и другими мастадонтами музыки. В последнее время артистка редко дает интервью, но режиссеру Шеймусу Мерфи удалось запечатлеть ее личность в самых простых деталях, вплодь до бассаножек.

Длительность: 90 минут

Язык: русский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва)

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.