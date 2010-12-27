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PJ Harvey: A Dog Called Money (Beat Film Festival)
Сегодня, 21:00
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Rybka123

PJ Harvey: A Dog Called Money (Beat Film Festival)

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Путешествия на край света в компании самой чуткой певицы своего поколения.

В центре повествования Пи Джей Харви — британская музыкантка, автор-исполнитель, писатель, поэт и композитор. Она известна своей работой с Том Йорком, Ником Кейвом и другими мастадонтами музыки. В последнее время артистка редко дает интервью, но режиссеру Шеймусу Мерфи удалось запечатлеть ее личность в самых простых деталях, вплодь до бассаножек. 

Длительность: 90  минут
Язык: русский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва) 

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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