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PGNiG сообщила о заявке "Газпрома" на повышение цены на газ для Польши
Сегодня, 9:07
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matveyvn

PGNiG сообщила о заявке "Газпрома" на повышение цены на газ для Польши

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Компания считает данную заявку необоснованной и не соответствующей формальным требованиям.

PGNiG сообщила о заявке "Газпрома" на повышение цены на газ для Польши, который поставляется согласно Ямальскому контракту.

Известно, что 9 ноября компания получила заявку от ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт", в которой указана просьба о пересмотре цены по контракту от 1996 года за энергоносители.

В польской компании отметили, что считают данную заявку необоснованной и не соответствующей формальным требованиям, поэтому считают её бесполезной.

Ранее мы писали, что Польша может ввести полный карантин.

Фото: pixabay.com

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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