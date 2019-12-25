Озвучено количество врачей скорой помощи, в которых нуждается Ленобласть

В администрации региона отметили, что дефицит врачей "скорой" существовал всегда.

В среду, 25 августа, администрация Ленинградской области сообщила, сколько врачей необходимо для работы в скорой помощи региона.

Вопрос озвучила общественная организация "Гражданский патруль" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. У региона есть 197 машин "скорой", а врачей не хватает. В ответе на запрос указано, что дефицит был всегда.

Сегодня первичное звено в отделениях скорой помощи готовы принять порядка 500 врачей. отметили в администрации

В свою очередь, руководитель организации Ростислав Антонов обратил внимание, что работа медика за последние два года обесценилась.

Со стороны правительства необходимо разработать ряд мер по повышению привлекательности профессии врача. Ростислав Антонов

Ранее мы писали, что в Ленобласти по делу о фиктивной вакцинации задержали 7 человек.

Фото: Piter.tv