Дмитрий Адамидов: споры по поводу овербукинга авиабилетов должны рассматриваться в облегченном варианте

По мнению авиаэксперта Дмитрия Адамидова, компенсация стоимости билета обделенным местом авиапассажирам в десятикратном размере потенциально может остановить компании злоупотреблений овербукингом, но для этого споры должны рассматриваться в облегченном варианте.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в Госдуме планируют ввести законопроект, предусматривающий компенсацию в десятикратном размере стоимости оплаты авиабилета тем, кому не хватило места в самолете. По словам автора проекта, этот механизм поможет избежать овербукинга, который никак не закреплен в России на законодательном уровне.



По мнению эксперта издания, на данный момент власти пытаются повлиять на перевозчиков, чтобы те стали более дисциплинированными и не злоупотребляли с использованием овербукингом.



По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (автора законопроекта), авиакомпании продают больше билетов с учетом пассажиров, опаздывающих на рейс или отказывающихся лететь,таким образом они пытаются заработать больше денег. Однако даже наличие документа не гарантирует пассажиру автоматическое получение компенсации от перевозчика в случае нехватки места на борту.



По мнению Дмитрия Адамидова, если при наличии соответствующего документа эти споры будут рассматриваться в облегченном варианте, пассажирам не придется обращаться в суд, тратя свои ресурсы и время.



В настоящее время овербукинг легализован в ряде стран, но механизмы компенсации позволяют пассажирам минимизировать свои риски, а в России продажу "лишних" билетов списывают на технический сбой, подчеркивает издание.