Отважные гуси прогнали крокодила

Появившиеся в сети видео про смелых гусей набирает популярность в интернете.

В сети набирает популярность видео с отважными гусями.

Видео было снято в минувшее воскресенье на поле для гольфа во Флориде в США. Гольфист стал случайным свидетелем необычной сцены и снял это на видео. На опубликованных кадрах 8 гусей отчаянно гогочут и гонят прочь крокодила через поле. Пользователи интернета строят догадки о причинах столь необычной картины. Возможно, крокодил напал на одного из сородичей пернатых, а остальные решили отомстить зубастому.

Так или иначе, видео просмотрели за короткое время десятки тысяч человек.

Видео: Ryan Witkowski