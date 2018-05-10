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Отважные гуси прогнали крокодила

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Появившиеся в сети видео про смелых гусей набирает популярность в интернете.

В сети набирает популярность видео с отважными гусями.

Видео было снято в минувшее воскресенье на поле для гольфа во Флориде в США. Гольфист стал случайным свидетелем необычной сцены и снял это на видео. На опубликованных кадрах 8 гусей отчаянно гогочут и гонят прочь крокодила через поле. Пользователи интернета строят догадки о причинах столь необычной картины. Возможно, крокодил напал на одного из сородичей пернатых, а остальные решили отомстить зубастому.

Так или иначе, видео просмотрели за короткое время десятки тысяч человек.

Видео: Ryan Witkowski

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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