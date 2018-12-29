Оттепель в Ленобласти не повлияла на качество уборки дорог

В Ленинградской области обезопасили водителей от неблагоприятных последствий изменения температуры. Об этом информирует сетевое издание "Форпост" в дорожном комитете 47 региона.

Так, в минувшую среду, 30 января, появилась информация о том, что непредсказуемое увеличение температур не повлияло на каечство уборки дорог 47 региона.

За минувшие сутки дорожники очистили почти шесть тысяч километров проезжей части и ещё четыре километра обочин. На дорогах 47-го региона работало 400 машин спецтехники.

В ближайшее время на территории Ленобласти и Петербурга ожидается дальнейшее потепление, синоптики прогнозируют до +2 градусов.