Женщину нашли меньше чем за одни сутки.

В минувшую субботу, 14 сентября, отряд "Лизы Алерт" спас 88-летнюю пенсионерку, которая потерялась в лесу. Об этом сообщил инфорг добровольного поискового отряда "Лиза Алерт".

Женщина заблудилась в дождливом лесу под Кингисеппом в 21:30, в пятницу 13-го. На поиски старушки отправились отряды волонтеров. Кроме того, добровольцам помогали местные жители.

С наступлением утра некоторые поисковики снимаются и уезжают по своим делам, кто-то переодевается в сухую одежду и берет новые задачи. Запустить квадрокоптер нет возможности – мешает ветер. В штаб начинают приходить местные жители, которые готовы идти в лес, старших поисковых групп не хватает рассказывает инфорг

Общими усилиями женщину отыскали всего за сутки. По словам волонтеров, пенсионерка ослабшая, но в данный момент ее состояние стабилизировалось. Отметим, что удачно переночевать в дождливом лесу петербурженке помогла подготовка. Антонина Ивановна взяла с собой сменную одежду, термос и еду.

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Фото:лиза алерт