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Пьяные кавалеры, летевшие из Дубая в Петербург, получили два уголовных дела
Сегодня, 15:46
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TretyakovaS
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Пьяные кавалеры, летевшие из Дубая в Петербург, получили два уголовных дела

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Двое пьяных пассажиров на борту самолета, летевшего из Дубая в Петербург, устроили дебош. Жертвой оказалась девушка, которая не хотела знакомится с назойливыми кавалерами.

Двое пассажиров на борту самолета, летевшего из Дубая в Петербург, устроили пьяный дебош. Об этом сообщает "Фонтанка".

Мужчины назойливо предлагали знакомство 31-летней соседке, но, получив отказ, стали ругаться и угрожать убийством. Разгоряченных кавалеров не удалось утихомирить даже членам экипажа. Однако в петербургском аэропорту мужчинам пришлось поумерить пыл - они были задержаны правоохранителями. 

19 апреля возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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Теги: криминал , новости петербурга , новости спб , происшествия , уголовное дело
Категории: Новости СПб

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