Пьяные кавалеры, летевшие из Дубая в Петербург, получили два уголовных дела

Двое пьяных пассажиров на борту самолета, летевшего из Дубая в Петербург, устроили дебош. Жертвой оказалась девушка, которая не хотела знакомится с назойливыми кавалерами.

Двое пассажиров на борту самолета, летевшего из Дубая в Петербург, устроили пьяный дебош. Об этом сообщает "Фонтанка".

Мужчины назойливо предлагали знакомство 31-летней соседке, но, получив отказ, стали ругаться и угрожать убийством. Разгоряченных кавалеров не удалось утихомирить даже членам экипажа. Однако в петербургском аэропорту мужчинам пришлось поумерить пыл - они были задержаны правоохранителями.

19 апреля возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".