Отопительный сезон в Выборге начался раньше обычного

Согласно распоряжению администрации Выборгского района от 30 сентября, отопительный сезон начнется с 1 октября 2020 года. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, раннее начало регулярного протапливания необходимо для снижения частоты простудных заболеваний в период пандемии и в связи с прогнозами синоптиков о похолодании.
Отметим, что раньше решение о начале отопительного сезона принималось после того, как отметка 8 градусов продержится в течение 5 дней.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ветеринарные отряды вновь вышли на обработку территорий.
Фото: Pixabay
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