Отец семейства в Выборге получил два с половиной года тюрьмы

Мужчину обвинили в сбыте марихуаны.

В Городском суде города Выборга прошло слушание по делу горожанина, пытавшегося сбыть различные накротические вещества. Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, мужчина 42 лет летом 2018 года сбывал одному из подставных лиц порядка 2,36 граммов марихуаны, которые он оценил в 3500 рублей.

На судебном слушании были учтены все условия, совершенного преступления. Так, ранее мужчина не был привлечен ни к административным, ни к уголовным делам. Также у подсудимого имеются два ребенка, его отец серьезно болен, а на лечение требуется все больше и больше средств.

Учитывая все вышеописанное, судья вынес вердикт, по которому подсудимого приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима. Отметим, в совершенном преступлении мужчина признал свою вину.

Источник: газета "Реквизит"