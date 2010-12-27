Отец проломил голову несовершеннолетнему обидчику своего сына

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, который в попытке заступиться за своего сына нанес тяжкий вред здоровью мальчика. Мужчину обвиняют в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
Как стало известно, инцидент произошел в августе 2017 года в поселке Кусино. Обвиняемый нашел мальчика, который накануне избил его восьмилетнего сына и бросил его о землю со всей силы. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.
Следствие продолжается.