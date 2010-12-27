Проект реконструкции дома Шагина на Фонтанке отправили на доработку

Рабочая группа при КГИОП обсудила будущее памятника регионального значения "Дом А.Я.Шагина (Зыковых) на набережной реки Фонтанки, 145б, литера А. Внешний облик исторического здания планируют привести в порядок для возможного приспособления под гостиницу. Об этом сообщили на официальном сайте КГИОП 9 октября.
По мнению рабочей группы, смена инвестора положительно сказалась на работе над проектом. Аварийный лицевой корпус ожидает капитального ремонта с 1990-х годов, поэтому работу над ним стоит начать как можно скорее.
Особенное внимание стоит уделить лицевому корпуса здания, который выходит на Фонтанку. Инвестору и проектировщику нужно будет максимально сохранить подлинные конструкции.
Архитектурное решение дворового флигеля, заметила рабочая группа, стоит доработать. Он был незаконно снесен в 2012 году. Верхние этажи со стороны набережной Фонтанки и Крюкова должны быть отштукатуренными, что было характерно для исторической застройки Петербурга.
После всех доработок рабочая группа вновь рассмотрит проект.
Фото: kgiop.gov.spb.ru
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