От метро "Проспект Ветеранов" в пасхальную ночь будет ходить троллейбус №37

Интервал между прибытием троллейбусов составит тридцать минут.

В пасхальную ночь от метро "Проспект Ветеранов" будет ходить троллейбус №37, таким образом городское движение в столь значимый для всех православных христиан не будет приостановлено.

Известно, что троллейбусы будут ходить всю ночь с 27 на 28 апреля. При этом интервал между прибытием троллейбусов составит тридцать минут.

В период с 00:00 до 06:00 транспортные средства будут курсировать от конечной станции "станция метро „проспект Ветеранов"" по проспекту Ветеранов до конечной станции "улица Пионерстроя".

Источник: сетевое издание "Невские Новости"