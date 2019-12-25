От коронавируса в Петербурге вакцинировали более 800 тыс. человек

От коронавируса в Петербурге привили более 800 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по вакцинации от COVID-19 в городе на 22 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (801 763 человека) полностью закончили цикл вакцинации 669 881 человека. Запас вакцины в городе – 150 339 доз, которые не были израсходованы. За минувшие сутки, уточняют в Смольном, первично привито 9 070 человек, вторично – 5 109. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 952 102 комплекта.

В городе продолжают прививать от коронавируса тремя видами вакцин – "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Вакцина "Гам-Ковид-Вак" доступна во всех пунктах, вакцина "ЭпиВакКорона" – в пунктах по адресам, опубликованным на сайте Комитета по здравоохранению.

В настоящее время в городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций – 107 городских, 6 федеральных и 21 частная. Помимо этого, работают выездные прививочные бригады – часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.

Фото: Piter.tv