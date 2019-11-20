От Пьера Боннара до Энди Уорхола: выставка в главном штабе

В Главном штабе открылась выставка выставка "Книга Художника: от Пьера Боннара до Энди Уорхола"

В Главном штабе начала работу выставка "Книга Художника: от Пьера Боннара до Энди Уорхола". Это четырнадцатая выставка, организованная благодаря известному коллекционеру Марку Башмакову.



В 2017 году Марк Башмаков передал в Эрмитаж 20 изданий, иллюстрированных художниками XX века.

Появилась идея сделать еще передачу такого же количества 20-ти книг 20-ти разных художников. Начиная с постимпрессионизма - это Боннар, Дюфи, Дерен и уже кончая даже Уорхолом и современными художниками. Марк Башмаков, коллекционер



Дар Марка Башмакова – самое существенное пополнение эрмитажной коллекции книги художника за последние 30 лет.

Через несколько месяцев книги, переданные Марком Башмаковым, займут место в Кабинете книги художника в Главном штабе.

Выставка продлится до 2 февраля.

Видео и фотот - PITER.TV