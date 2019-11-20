От Пьера Боннара до Энди Уорхола: выставка в главном штабе

В Главном штабе начала работу выставка "Книга Художника: от Пьера Боннара до Энди Уорхола". Это четырнадцатая выставка, организованная благодаря известному коллекционеру Марку Башмакову.
В 2017 году Марк Башмаков передал в Эрмитаж 20 изданий, иллюстрированных художниками XX века.
Появилась идея сделать еще передачу такого же количества 20-ти книг 20-ти разных художников. Начиная с постимпрессионизма - это Боннар, Дюфи, Дерен и уже кончая даже Уорхолом и современными художниками.
Марк Башмаков, коллекционер
Дар Марка Башмакова – самое существенное пополнение эрмитажной коллекции книги художника за последние 30 лет.
Через несколько месяцев книги, переданные Марком Башмаковым, займут место в Кабинете книги художника в Главном штабе.
Выставка продлится до 2 февраля.
Видео и фотот - PITER.TV
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