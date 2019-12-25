Осужденные Петербурга и Ленобласти нарисовали портреты российских ученых

Конкурс изобразительного искусства "Российская наука в лицах" приурочен к Году науки и технологии.

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти прошел конкурс изобразительного искусства "Российская наука в лицах", его приурочили к Году науки и технологии. Как отмечает пресс-служба ведомства, всего на конкурс представили более 15 работ из 12 учреждений.

Картины прошли отбор в учреждениях УФСИН и были выставлены в отделе воспитательной и социальной работы с осужденными. Жюри, состоявшее из сотрудников ведомства члена общественной наблюдательной комиссии Петербурга, директор региональной благотворительной общественной организации "Имена+" Татьяны Бакулиной, оценивали работы. Конкурс проводят в два этапа: с марта по июнь текущего года.

Заключенные должны посвятить свои работы российским (советским) деятелям науки.

По итогам конкурса, первое место занял осужденный из ИК-5, второе место – из ИК-4, а третье место получила работа из ИК-6. Победителям вручат грамоты от главы УФСИН, а участников поощрят начальники учреждений.



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Фото: Piter.tv; пресс-служба УФСИН