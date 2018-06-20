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Острова парка Монрепо станут доступны туристам в летний сезон
Сегодня, 15:52
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KaterinaKono13

Острова парка Монрепо станут доступны туристам в летний сезон

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Реставраторы также поделились с журналистами Piter.TV информацией о том, что на острове "Пампушинка" создадут музейный вариант самого острова, в котором будет представлена экспозиция, посвященная истории острова. 

Наиболее востребованные места парка Монрепо в Выборге с точки зрения туристов откроются для посещения уже предстоящим летом. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО. 

В природном музее-заповеднике "Парк Монрепо" в Выборге завершаются работы по восстановлению береговой линии островов в районе "Падающего камня". В настоящее время реставраторы ведут берегоукрепление острова "Палатки", "Пампушинки" и острова "Колонны" с использованием габионов – железных сеток, наполненных камнями. 

Реставраторы также поделились с журналистами Piter.TV информацией о том, что на острове "Пампушинка" (название приобретено по детскому прозвищу барона Николаи) создадут музейный вариант самого острова, в котором будет представлена экспозиция, посвященная истории острова. 

Фото: buro.sol-t.ru

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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