Остович победила Ванзант на турнире Bare Knuckle FC 19

Благодаря этой победе Остович взяла реванш за поражение.

Минувшей ночью в Тампе состоялся бой между американкаи Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович на турнире по кулачным боям BKFC. Бывшие представительницы UFC не выявили победителя досрочно, и по итогам 5 раундов его определяли судьи.

Остович по итогам пяти раундов победила единогласным решением судей. Счет: 48-47, 48-47 и 49-46.

Благодаря этой победе Остович взяла реванш за поражение у Ванзант в январе 2019 года. Тогда она проиграла своей сопернице сабмишеном.

Видео: YouTube / Fight Hub TV